Bei dem großen Feuer in einem Mietshaus in Berlin-Wilmersdorf hat ein Nachbar mit einer Leiter Hilfe geleistet. Der Bewohner des Erdgeschosses habe bei dem Brand in der Nacht zu Dienstag zwei Menschen auf dem Balkon der brennenden Wohnung bemerkt und zur Rettung eine Leiter angestellt, teilte die Feuerwehr über Twitter mit. Durch Rauchmelder seien viele Mieter noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr auf das Feuer aufmerksam geworden und hätten rechtzeitig das Haus verlassen können.