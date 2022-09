Die Nachfrage nach dem 29-Euro-Abo bei den Berliner Verkehrsbetrieben ist groß. Seit dem Verkaufsstart am Montag seien rund 30 000 neue Abos verkauft worden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Zwar nutzten vielen Interessenten die Online-Buchung. Doch auch in den BVG-Kundenzentren sei der Andrang deutlich größer als sonst. Vor allem in der kommenden Woche werde es dort voll. Wer längere Schlangen vermeiden will, sollte laut BVG das Abo online abschließen.

Die Nachfrage nach dem 29-Euro-Abo bei den Berliner Verkehrsbetrieben ist groß. Seit dem Verkaufsstart am Montag seien rund 30 000 neue Abos verkauft worden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Zwar nutzten vielen Interessenten die Online-Buchung. Doch auch in den BVG-Kundenzentren sei der Andrang deutlich größer als sonst. Vor allem in der kommenden Woche werde es dort voll. Wer längere Schlangen vermeiden will, sollte laut BVG das Abo online abschließen.

Von der Berliner S-Bahn gab es am Freitag zunächst keine aktuellen Verkaufszahlen. Kurz nach dem Verkaufsstart des 29-Euro-Abos seien dort Bestellungen in vierstelliger Zahl eingegangen, hatte eine Sprecherin am Dienstag mitgeteilt.

Das 29-Euro-Monatsticket gilt in Berlin für die Tarifzonen A und B während der Monate Oktober, November und Dezember. Der Senat hatte das Angebot als Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket eingeführt, das im Sommer drei Monate lang Fahrgäste entlasten sollte. Derzeit verhandeln Bund und Länder über die Finanzierung eines bundesweiten, neuen Angebots.