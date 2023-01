Berlins CDU-Landes- und Fraktionschef Kai Wegner hat in der Diskussion um ein mögliches Böllerverbot nach Angriffen auf Rettungs- und Sicherheitskräfte in der Silvesternacht eine modernere Ausstattung der Polizei gefordert. "Wir müssen hier endlich ran", sagte der Spitzenkandidat seiner Partei im Berliner Wahlkampf im RBB-Inforadio am Dienstagmorgen. "Unsere Polizei braucht eine moderne Ausstattung, damit wir sie besser schützen können."

Berlins CDU-Landes- und Fraktionschef Kai Wegner hat in der Diskussion um ein mögliches Böllerverbot nach Angriffen auf Rettungs- und Sicherheitskräfte in der Silvesternacht eine modernere Ausstattung der Polizei gefordert. "Wir müssen hier endlich ran", sagte der Spitzenkandidat seiner Partei im Berliner Wahlkampf im RBB-Inforadio am Dienstagmorgen. "Unsere Polizei braucht eine moderne Ausstattung, damit wir sie besser schützen können."

Es brauche etwa sogenannte Bodycams, um Einsätze besser zu dokumentieren, aber vor allem auch, um "beweissicher Straftaten festzustellen, damit wir dann die Täter wirklich hinter Schloss und Riegel bringen". Hier versage der Senat "auf ganzer Linie".

Mit Blick auf die Herkunft der Täter in der Silvesternacht forderte Wegner Aufklärung durch Innensenatorin Iris Spranger (SPD). "Ich will hier eine klare Faktenlage von der Innensenatorin hören, wo die Täter herkommen, wo der Täterkreis ist", betonte Wegner. Dann brauche es Aufklärung und Bildungsarbeit in den Schulen, "um dort deutlich zu machen, die Polizei, dieser Rechtsstaat, das ist nicht der Feind, sondern der Freund."