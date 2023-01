Etwas mehr als 100 Menschen haben am Montagabend in Berlin-Friedrichshain gegen die Räumung des Örtchens Lützerath in Nordrhein-Westfalen demonstriert. Die meisten Demonstranten seien schwarz gekleidet, Banner seien kaum zu sehen, berichtete eine dpa-Reporterin vor Ort. Nach Angaben der Berliner Polizei war die Lage rund 45 Minuten nach Beginn der Demo ruhig.