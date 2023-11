Seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel ist die Stimmung in Berlin zum Teil aufgeheizt. Zuletzt hatte es heftige Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei gegeben. Dieses Wochenende blieb der große Knall aus.

Die Demonstrationen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg mit Tausenden Teilnehmern sind am Wochenende in Berlin mehrheitlich friedlich verlaufen. An einer propalästinensischen Demonstration am Samstag nahmen nach Angaben der Polizei 9000 Menschen teil. Mehrere propalästinensische Gruppierungen hatten bundesweit zu dem Protestmarsch aufgerufen. Mobilisiert hätten auch "viele aus dem linkspolitischen Spektrum, die auch in diesem Jahr bereits zur "revolutionären 1. Mai-Demo" aufgerufen haben", hieß es von der Polizei.

In Berlin waren am Samstag rund 1400 Polizisten im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt im Einsatz. Einsatzleiter Stephan Katte hatte im Vorfeld gesagt, auch wer das Existenzrecht Israels verneine, begehe eine Straftat, die unmittelbar geahndet werde. Nach Angaben der Polizei waren jegliche Äußerungen untersagt, die antisemitisch, antiisraelisch und gewalt- oder terrorverherrlichend sind.

Demonstranten verstoßen gegen Auflagen

Gegen die strengen Auflagen gab es laut Polizei einige Verstöße. Bis zum Samstagabend wurden den Angaben zufolge 68 Menschen festgenommen und 36 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Betroffen waren auch vier Demonstranten, die auf den Neptunbrunnen am Alexanderplatz kletterten, wie die Polizei mitteilte. Sie hätten Plakate gezeigt und propalästinensische Sprechchöre gerufen. Den Angaben zufolge widersetzten sie sich der Aufforderung herunterzusteigen. Gegen die Demonstranten wurden Ermittlungen wegen Beleidigung, des Verdachts der Sachbeschädigung und wegen Widerstands eingeleitet.

Außerdem habe es während der Demonstration Sprechchöre sowie Plakate und Transparente mit "strafbarem propalästinensischen Themenbezug" gegeben. Bei Plakaten und Transparenten, "in denen der Holocaust im Zusammenhang mit Palästina genannt wurde" habe der "Anfangsverdacht einer Straftat" bestanden. Weiter berichtete die Polizei von einer Ordnerin, die versucht habe, einen Pressevertreter zu verletzen.

Demonstranten fordern Ende von Samidoun-Vebot

Vereinzelt wurde nach Polizeiangaben während des Protestmarschs "Israel bombardiert, Deutschland finanziert" gerufen. Zwei Demonstranten trugen ein Banner mit der Aufschrift "Hände weg von Samidoun! Nieder mit dem Verbot aller palästinensischen Organisationen!".

Samidoun hatte nach dem Blutbad in Israel am 7. Oktober für Entrüstung gesorgt, weil kurz danach Mitglieder des Netzwerks als Ausdruck der Freude Süßigkeiten auf der Sonnenallee in Neukölln verteilten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte das Netzwerk am Donnerstag verboten und gleichzeitig ein Betätigungsverbot für die islamistische Palästinenserorganisation Hamas ausgesprochen.

LKA ermittelt nach Explosionen in Neukölln

Zu zwei Explosionen, die sich in Neukölln ereigneten, ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts. Laut Polizei zündete am Samstagabend eine sogenannte Kugelbombe in der Reuterstraße. Kurz danach soll es den Angaben zufolge in der Nähe der Kreuzung zur Sonnenallee eine zweite Explosion gegeben haben. Eine Kugelbombe ist ein Feuerwerkskörper, der aus einem Abschussrohr gefeuert wird. Auch bei dem zweiten Vorfall geht die Polizei von der Explosion eines "pyrotechnischen Gegenstands" aus, wie eine Sprecherin sagte.

Den Erkenntnissen der Polizei zufolge besteht bei der ersten Explosion kein Zusammenhang zu einer propalästinensischen Demonstration am Nachmittag. "Ob die zweite Explosion im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt steht, ist noch Bestandteil der Ermittlung", sagte die Sprecherin.

Verletzten müssen nach Explosion ins Krankenhaus

Die Kugelbombe sei unmittelbar vor zwei Polizisten explodiert, hieß es. Die Beamten seien wegen eines Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz herbeigerufen worden. Durch die Explosion sei ein fünfjähriges Mädchen verletzt worden, das sich mit seinen Eltern in einer Gruppe von ungefähr zehn Menschen vor einem Restaurant aufgehalten habe. Das Kind erlitt Verbrennungen im Halsbereich. Der dreijährige Bruder des Mädchens sei von einem Gegenstand getroffen, aber nicht verletzt worden. Die Polizisten erlitten demnach ein Knalltrauma und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Die drei Verletzten kamen ins Krankenhaus.

Zeugenaussagen zufolge soll es sich im Fall der gezündeten Knallbombe beim Täter um einen männlichen Jugendlichen handeln, wie es von der Polizei hieß.

In der Nacht zu Sonntag gab es den Erkenntnissen der Polizei zufolge vorerst "keine nennenswerten Vorfälle" in Zusammenhang mit der propalästinensischen Demonstration.

Demonstrationen am Sonntag verliefen störungsfrei

Die Demonstrationen am Sonntag fielen deutlich kleiner aus. Zu einem "Solidaritätsmarsch mit Israel" in Schöneberg kamen am Samstagmittag rund 450 Menschen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Daran teil nahmen die ehemalige Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Berlin, Lala Süsskind, und der Rabbiner Yehuda Teichtal. Am Alexanderplatz versammelten sich am Nachmittag rund 100 Menschen zur Kundgebung "Freiheit für die Menschen in Gaza/Friedensdemo". Die Polizei hatte vorher von etwa 7000 erwarteten Teilnehmenden gesprochen.

Beide Veranstaltungen verliefen einer Sprecherin zufolge "störungsfrei". Es habe keine nennenswerten Vorkommnisse gegeben.

Am 7. Oktober hatten Islamisten der im Gazastreifen herrschenden Hamas und andere Terroristen in Israel ein Massaker unter Zivilisten angerichtet. Seither geht Israels Armee mit Luftangriffen und Bodentruppen gegen Ziele in dem abgeriegelten Küstengebiet vor.

Bilanz der Polizei zu Demonstration am Samstag