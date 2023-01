Das Landeskriminalamt durchsucht seit den frühen Morgenstunden an mehreren Orten in Berlin Wohnungen wegen des Verdachts auf Kinderpornografie. Alle Polizeidirektionen in der Stadt seien involviert, sagte ein Sprecher am Dienstagmorgen. Rund 40 Einsatzkräfte seien unterwegs. Die Polizei twitterte, es gebe mehrere Durchsuchungen "wegen des Besitzes, der Besitzverschaffung und der Verbreitung von Kinderpornografie und Jugendpornografie".