Weil mutmaßlich ein E-Scooter-Fahrer seine Vorfahrt missachtet hat, ist ein Radfahrer in Berlin-Mitte gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der 21-jährige Scooterfahrer soll am Freitagnachmittag in der Nähe des Fesselballons in der Zimmerstraße vom Gehweg auf die Straße gefahren und dem 58-jährigen Fahrradfahrer in die Quere gekommen sein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann musste demnach scharf bremsen und kam dabei zu Fall. Er erlitt schwere Verletzungen an Rumpf und Arm und kam ins Krankenhaus.