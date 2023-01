Das Eisstadion Neukölln soll voraussichtlich im Laufe des Februars eröffnet werden. Wegen technischer Probleme sei es noch immer geschlossen, teilte ein Sprecher des Bezirksamtes Neukölln der Deutschen Presse-Agentur mit. "Nach aktuellem Stand gehen wir davon aus, dass die Reparaturarbeiten bis Ende Januar abgeschlossen werden können", so der Sprecher. Danach müsse die Eisbahn vorbereitet werden. "Das Bezirksamt setzt alles daran, dass wir auch in dieser Saison noch eröffnen können - wenn auch leider nur für wenige Wochen", hieß es. Auch das Erika-Heß-Eisstadion in Wedding ist defekt.

Das Eisstadion Neukölln soll voraussichtlich im Laufe des Februars eröffnet werden. Wegen technischer Probleme sei es noch immer geschlossen, teilte ein Sprecher des Bezirksamtes Neukölln der Deutschen Presse-Agentur mit. "Nach aktuellem Stand gehen wir davon aus, dass die Reparaturarbeiten bis Ende Januar abgeschlossen werden können", so der Sprecher. Danach müsse die Eisbahn vorbereitet werden. "Das Bezirksamt setzt alles daran, dass wir auch in dieser Saison noch eröffnen können - wenn auch leider nur für wenige Wochen", hieß es. Auch das Erika-Heß-Eisstadion in Wedding ist defekt.

Dort sei die Nutzung der Außenfläche wegen eines schweren technischen Defektes bis 12. März 2023 nicht mehr möglich, teilte das Bezirksamt Mitte vergangene Woche mit. Grund sei ein kaputtes Ventil im Kühlsystem. Die Inneneisfläche des Eisstadions sei von der Schließung nicht betroffen. Der Saisonstart war von Oktober auf November verschoben worden, um Energie zu sparen.

In Neukölln sollte die Saison statt im Oktober am 1. Dezember starten. Der TÜV Rheinland hatte dann laut Bezirksamt technische Mängel festgestellt, so dass das Eisstadion nicht wie geplant eröffnen konnte.

Eissadion Mitteilung zum Stadion Wedding