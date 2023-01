Auf 2000 Quadratmetern brennt in Oberschöneweide eine Lagerhalle. Über Stunden löscht die Feuerwehr die Flammen. Von dem Bau ist nicht mehr viel übrig.

Bei einem Brand in Berlin-Oberschöneweide ist die Lagerhalle eines Parkettherstellers zerstört worden. Rund 100 Einsatzkräfte bekämpften ab dem frühen Samstagmorgen die Flammen auf rund 2000 Quadratmetern, wie die Feuerwehr mitteilte. Erst nach Stunden war der Brand gelöscht. Anschließend ging die Feuerwehr gegen verbliebene Glutnester vor, Brandreste mussten auseinander gezogen werden. Die Räumarbeiten dauerten in der Nacht zum Sonntag weiter an. Ein Großteil der Halle sei eingestürzt, teilte die Feuerwehr am späten Samstagabend mit.

Die Brandursache blieb am Sonntag zunächst weiter unklar. Auch zur Schadenshöhe äußerte sich die Polizei auf Anfrage nicht. Als die Feuerwehr am Samstagmorgen eintraf, brannte die 2000 Quadratmeter große Lagerhalle bereits in voller Ausdehnung, wie ein Sprecher sagte. Über dem Gebäude stieg eine meterhohe Rauchsäule empor, während die Flammen lichterloh aus der Halle schlugen.

Demnach haben ein Ausstellungs- und ein Lagerraum gebrannt. Mit drei Saugleitungen wurde Wasser aus der Spree geholt. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. Zur Schadenshöhe oder Brandursache konnte der Sprecher noch keine Angaben machen.