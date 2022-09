Ein Feuer in einem Dachstuhl eines leerstehenden Flügels des Jüdischen Krankenhauses in Berlin-Gesundbrunnen hat in der Nacht zu Sonntag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. 100 Kräfte seien vor Ort, um den Brand unter Kontrolle zu bringen, teilte die Feuerwehr mit. Für die Löscharbeiten wurde die Schulstraße voll gesperrt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.