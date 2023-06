Der Filmhistoriker und Publizist Hans Helmut Prinzler ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 84 Jahren in Berlin, wie die Akademie der Künste (AdK) am Montag unter Berufung auf das Umfeld der Familie mitteilte. Seine Leidenschaft und sein lebenslanges Wirken hätten der Bewahrung und Vermittlung von Filmkunst gegolten, teilte die AdK mit.