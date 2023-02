Nach dem Fund von zwei Leichen im Weißen See im Norden Berlins ermittelt die Polizei zu der Identität der Toten und der Todesursache. Die tote Frau und das tote Kleinkind sollen nach ersten Einschätzungen schon etwas länger im Wasser gelegen haben, hieß es von der Polizei. Noch am Dienstag sollten die Leichen obduziert werden. Eine Mordkommission der Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall. Hinweise darauf, dass beide von einem anderen Menschen getötet wurden, gebe es zunächst aber nicht, wurde eine Sprecherin im "Tagesspiegel" zitiert. Ob es sich bei dem traurigen Fund um eine Mutter und ihr Kind handelte, war zunächst noch nicht bekannt.