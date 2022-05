«Gestern, heute, morgen» - unter diesem Motto steht die Feier der Staatlichen Artistenschule Berlin zu ihrem 65-jährigen Bestehen. Etwa 70 Schülerinnen und Schüler der Schule von der 5. bis zur 13. Klasse sollten an der Jubiläumsgala am Dienstagabend im Wintergarten Varieté teilnehmen, wie die Schule mitteilte.

«Gestern, heute, morgen» - unter diesem Motto steht die Feier der Staatlichen Artistenschule Berlin zu ihrem 65-jährigen Bestehen. Etwa 70 Schülerinnen und Schüler der Schule von der 5. bis zur 13. Klasse sollten an der Jubiläumsgala am Dienstagabend im Wintergarten Varieté teilnehmen, wie die Schule mitteilte.

«Wir blicken zurück auf die Jahre unserer Gründung, wandern durch die vielfältige Geschichte dieser Schule und wagen gleichzeitig einen Blick in die Zukunft», sagte der Mitarbeiter Hubert Hofmann am Rande der Generalprobe. Die Einrichtung ist in Deutschland eigenen Angaben zufolge die einzige staatliche Schule für Artistik.

Neben den Showeinlagen der Schülerinnen und Schüler sollten unter anderem kurze Filmsequenzen und 3D-Animationen an die Geschichte der Schule erinnern. «Wir gehen soweit zurück, dass wir Filmbeiträge aus dem Anfang der 60er Jahre aus der Schulausbildung haben», sagte Hofmann. Auch ein ausgebildeter Jongleur, der die Artistenschule bis 1970 besucht hat, wurde erwartet. Zudem sollten Aussagen ehemaliger Schüler in Form von Tagebucheinträgen vorgelesen werden.

Die Gala war auf rund drei Stunden angesetzt. Die Proben dafür haben Ende März angefangen, zwischenzeitlich gab es Intensivproben im Mai.