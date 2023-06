Die traditionelle große Fahrrad-Sternfahrt durch ganz Berlin hat begonnen. Am Sonntagmorgen machten sich zunächst in Brandenburger Orten im Berliner Speckgürtel die ersten Teilnehmer auf den Weg Richtung Berliner Innenstadt, wie der Fahrradclub ADFC mitteilte. Im Laufe des Vormittags sollen von weiteren Startpunkten in allen Berliner Bezirken viele Tausend weitere dazukommen. Ihr Ziel ist der Große Stern, wo ab 14.00 Uhr eine Abschlusskundgebung und ein Straßenfest geplant sind. Die Gesamtstrecke der ADFC-Sternfahrt ist über 1000 Kilometer lang.

In den früheren Jahren waren zwischen 10.000 und 20.000 Radfahrer dabei. Wie jedes Jahr sind auch diesmal wegen der Sternfahrt viele Straßen für den motorisierten Verkehr gesperrt, darunter Autobahnabschnitte der A 115 (Avus) und der A 100. Autofahrer müssen besonders am Vormittag und Mittag große Umleitungen in Kauf nehmen. Die Verkehrsinformationszentrale rät, statt des Autos lieber S-Bahnen und U-Bahnen zu nutzen.

Die Sternfahrt ist eine Demonstration des ADFC, das Motto lautet: "Viva la RADvolution". Der Club fordert eine Verkehrswende mit einem modernen Straßenverkehrsrecht, um Radwege, verkehrsberuhigte Bereiche, Zebrastreifen und Tempo 30-Zonen schneller auszubauen. Fahrradfahren soll "für alle bequem, komfortabel und sicher" sein.

