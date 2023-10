Mehrere Hundert Menschen haben am Donnerstagabend in Berlin an die Opfer des Terrorangriffs der palästinensischen Hamas auf Israel erinnert. Bei der Versammlung am Wittenbergplatz wurden die Namen zahlreicher Opfer verlesen, außerdem wurden symbolisch Vermisstenanzeigen für Menschen auf den Boden gelegt, die die Hamas in den Gazastreifen verschleppt hat.