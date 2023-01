Jugendliche sitzen in Fahrstuhl am U-Bahnhof fest

Drei Jugendliche sind in einem Fahrstuhl am U-Bahnhof Hermannstraße stecken geblieben. Wie die Berliner Feuerwehr am Dienstagmorgen mitteilte, saßen sie am Montagabend in mehreren Metern Tiefe fest. Rund 20 Einsatzkräfte der Höhenrettung und des Technischen Dienstes der Feuerwehr rückten an und befreiten die Jugendlichen über die Decke der Fahrstuhlkabine. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden. Die drei Jugendlichen blieben unverletzt.

"Dass Menschen im Aufzug stecken bleiben, das erleben wir mehrmals täglich", sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Dienstag. In der Regel könne der Aufzug dann von den Einsatzkräften manuell bewegt werden, um die Menschen herauszuholen. Das sei in dem Fall aus technischen Gründen nicht möglich gewesen.

