Klima-Demonstranten haben in Berlin erneut mit einer Straßenblockade für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Mitglieder der Gruppe Letzte Generation gossen am Mittwochmorgen Beton auf die Fahrbahn der Mühlendammbrücke in Berlin-Mitte. Nach Angaben eines Polizeisprechers beteiligten sich 12 Menschen an der Aktion, 9 davon klebten sich auf der Fahrbahn in Richtung Alexanderplatz fest. Rund 20 Polizistinnen und Polizisten seien vor Ort. Der Verkehr wurde großräumig umgeleitet.