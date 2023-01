Flammen schlagen hoch in den Nachthimmel über Berlin. Foto

Lagerhalle in Oberschöneweide in Brand

Ein Feuer in einer Lagerhalle im Berliner Ortsteil Oberschöneweide hat am frühen Samstagmorgen ein Großaufgebot von über 100 Einsatzkräften auf den Plan gerufen. Die Feuerwehrkräfte konnten den Brand nach mehreren Stunden löschen, wie ein Feuerwehrsprecher am Samstag sagte. Aktuell würden die Brandreste auseinandergezogen, um verbliebene Glutnester zu bekämpfen. Das werde sich bis zum Nachmittag hinziehen. Ein Teil der Dachkonstruktion sei eingestürzt und die Halle dadurch einsturzgefährdet. Das erschwere die Löscharbeiten, hieß es.

Als die Feuerwehr am frühen Morgen eintraf, hat die 2000 Quadratmeter große Lagerhalle eines Parkettherstellers in voller Ausdehnung brannte, wie ein Sprecher sagte. Über dem Gebäude stieg eine meterhohe Rauchsäule empor, während die Flammen lichterloh aus der Halle schlugen. Ein Ausstellungs- und ein Lagerraum hätten in Flammen gestanden. Mit drei Saugleitungen wurde Wasser aus der Spree geholt. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. Zur Schadenshöhe oder Brandursache konnte der Sprecher noch keine Angaben machen.