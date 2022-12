Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Buckow hat die Feuerwehr einen leblosen Menschen gefunden. Nach Angaben der Feuerwehr fing am Mittwochmorgen eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Christoph-Ruden-Straße an zu brennen. Die Feuerwehr kam mit 30 Einsatzkräften und hatte den Brand nach eigenen Angaben schnell unter Kontrolle. Bei den Löscharbeiten fanden sie die leblose Person in der brennenden Wohnung. Die Todesursache und die Brandursache waren noch unklar.