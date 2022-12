Bei einer Gewalttat in Berlin-Mitte ist ein 21-Jähriger schwer verletzt worden. Laut Polizei griffen Unbekannte den Mann am frühen Sonntagmorgen auf einem Parkplatz in der Theanolte-Bähnisch-Straße an. Ein Zeuge habe beobachtet, dass 10 bis 15 Männer hinter dem Opfer herrannten und es zu Boden rissen. Dann habe die Gruppe den Mann geschlagen und getreten. Mindestens eine Personen solle auch ein Messer in der Hand gehabt haben.