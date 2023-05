Ein 81 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend mit seinem Auto gegen eine Betonsperre am Bundeskanzleramt geprallt. "Es war ein normaler Verkehrsunfall, kein Anschlag", sagte ein Polizeisprecher. Der Stein sei um etwa drei Meter verschoben worden. "Den schieben wir wieder zurück", so der Sprecher. Der Autofahrer sei ins Krankenhaus gebracht worden. Weitere Verletzte gebe es nicht. Zur Unfallursache sagte der Sprecher: "Der Fahrer hat die Kurve nicht bekommen."