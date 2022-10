Nach einer Attacke auf eine 41-Jährige in Berlin-Neukölln ermittelt die Berliner Polizei wegen versuchter Tötung. Ein Mann habe versucht, die Frau zu erstechen, teilte ein Sprecher des Polizeilichen Lagezentrums am Sonntagmorgen mit. Die 41-Jährige war gegen Mitternacht von einer Nachbarin im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Boddinstraße gefunden worden, teilte die Polizei später mit. Zuvor habe die Frau einen Schrei gehört. Das Opfer kam den Angaben zufolge mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik und wurde notoperiert.