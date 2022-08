Ein 66-Jähriger hat nach einem Sturz mit seinem Motorrad auf der Berliner Clayallee das Bewusstsein verloren und musste reanimiert werden. Eine Sprecherin der Polizei sagte am Mittwochmorgen, nach Zeugenaussagen sei keine Außeneinwirkung verantwortlich für den Sturz am Dienstagnachmittag gewesen. Der Mann habe danach plötzlich über Brustschmerzen geklagt. Kurze Zeit später mussten Zeugen mit der Reanimation beginnen. Eintreffende Polizei- und Feuerwehrkräfte führten die Rettungsmaßnahmen fort, bevor der Mann in ein Krankenhaus gebracht wurde.