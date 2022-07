Die Polizei zeigt nach Ausschreitungen im Neuköllner Columbiabad mit elf Verletzten am Dienstagabend weiter Präsenz. Die Beamten der am Donnerstag vor dem Bad eingerichteten mobilen Wache sind auch am Freitag im Einsatz, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Fahndung nach mehreren Angreifern vom Columbiabad laufe weiter, es gebe noch keinen neuen Stand. Am Donnerstag hatte die Polizei ein Zeugenportal für Hinweise, Fotos oder Beobachtungen zum Tathergang geschaltet.