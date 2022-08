Der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, Thomas Schröder, hat im Tierheim Falkensee bei Berlin auf die angespannte Situation in den Tierheimen in Deutschland aufmerksam gemacht. "Unsere Tierheime sind überfüllt mit Tieren, die unüberlegt während der Pandemie angeschafft wurden und jetzt abgegeben werden", erklärte Schröder beim gemeinsamen Besuch mit Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) am Montag.