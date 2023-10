Bei einer angemeldeten Demonstration gegen "Neokolonialismus" nahe des Auswärtigen Amtes in Berlin hat es am Donnerstagnachmittag auch pro-palästinensische Sympathiebekundungen gegeben. Nachdem Teilnehmer palästinensische Fahnen zeigten und mit Rufen das Existenzrecht Israels in Frage stellten, schritt nach Beobachtungen eines dpa-Reporters die Polizei ein. Dabei kam es zu Rangeleien mit Demonstranten.

Das Lagezentrum der Polizei wies auf dpa-Anfrage darauf hin, dass nach dem Terrorangriff der palästinensischen Hamas auf Israel auch am Donnerstag immer wieder Personen oder kleinere Gruppen im Stadtgebiet ihre Unterstützung zeigten. Zu der konkreten Aktion am Auswärtigen Amt lagen keine Angaben der Polizei vor. Eine am Potsdamer Platz geplante pro-palästinensische Demonstration hatte die Versammlungsbehörde verboten - aus Sorge vor antisemitischen Ausrufen, Gewaltverherrlichung oder Gewalttätigkeiten.

Angemeldet war die Kolonialismus-Demo, um anlässlich eines "globalen Aktionstages" an die Eroberung und Kolonialisierung Amerikas durch europäische Mächte und die Folgen bis heute zu erinnern.