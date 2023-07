Ein Mann mit einer Schusswaffe ist in der Berliner City-West festgenommen worden. Zeugen hätten zuvor die Polizei über Schüsse in der Uhlandstraße informiert, hieß es am Freitagabend vom Lagedienst. Zuvor hatte die "B.Z." berichtet. Nach Angaben der Polizei fuhren mehrere Einsatzkräfte am Freitagnachmittag in den Bereich im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf und suchten nach dem Täter. Sie hätten einen Mann mit einer Waffe angetroffen und diese sichergestellt. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.