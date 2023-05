Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik hat sich mit dem bisherigen Verlauf des 1. Mai in der Stadt sehr zufrieden gezeigt. Es sei bisher alles entspannt und friedlich verlaufen, sagte Slowik am Nachmittag der Deutschen Presse-Agentur in Kreuzberg, nachdem sie sich einen Eindruck von der Lage verschafft hatte. Wenn es weiter so friedlich bleibe, sei das bestens, sagte sie. Eine linke Demonstration im Villenviertel Grunewald war aus Sicht der Polizeipräsidentin eher eine "bunte Aktion".