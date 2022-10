Die neue Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Mitte, Stefanie Remlinger, hält es für denkbar, dass in Berlin Flüchtlinge in Turnhallen untergebracht werden müssen. "Ich glaube, dass man im Moment nichts ausschließen kann", sagte die Grünen-Politikerin, die erst seit rund einer Woche im Amt ist, am Freitag. "Ich bin Fan davon, dass man Szenarien denkt und möchte einfach, dass man überlegt." Angesichts der hohen Zahl an Flüchtlingen, die aktuell in Berlin ankämen, sei es unseriös, eine Unterbringung in Turnhallen auszuschließen.