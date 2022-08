Ein halbes Jahr nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine haben in Berlin laut Polizei rund 3500 Menschen gegen den Krieg protestiert. Die Demonstration sei friedlich verlaufen, teilte ein Polizeisprecher mit. Nach Gebeten in der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz zogen die Menschen am Mittwoch bis zum Brandenburger Tor. Etliche von ihnen schwenkten ukrainische Flaggen, trugen diese über den Schultern oder blau-gelbe Kleidungsstücke. Die Ukraine beging am Mittwoch zugleich den 31. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit von der Sowjetunion.