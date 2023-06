Zwei Mitglieder eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Berliner Polizei sind bei einem Einsatz verletzt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstagabend bei Twitter mit. Am Nachmittag habe es einen Polizeieinsatz "mit Unterstützung des SEK" in einer Wohnung im Stadtteil Tiergarten gegeben. "Hierbei wurden zwei SEK-Beamte und ein Polizeihund verletzt." Weitere Informationen sollten erst am Freitag mitgeteilt werden, "sobald gesicherte Informationen vorliegen", hieß es. Auch Polizeisprecherin Beate Ostertag verwies auf Nachfrage auf den Freitag.