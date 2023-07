Bei der Trinkwasserversorgung in Berlin besteht nach Einschätzung von Umweltsenatorin Manja Schreiner aktuell kein Grund zur Sorge. Am sparsamen Umgang mit Wasser führe aber kein Weg vorbei. "Die Berliner Trinkwasserverworgung ist sicher", sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag beim Besuch des Wasserwerks Beelitzhof in Berlin-Nikolassee. "Damit das so bleibt, müssen wir zunehmend vorsorgen. Denn sie steht auf Grund demografischer und klimatischer Veränderungen vor großen Herausforderungen."