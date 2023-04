CDU-Landeschef Kai Wegener muss aus der holprigen Wahl zum neuen Berliner Regierungschef nach Einschätzung der SPD-Abgeordneten Ülker Radziwill Konsequenzen ziehen. "Im dritten Wahlgang gewählt zu werden, ist definitiv nicht schön für einen Politiker und schon gar nicht für einen Regierenden Bürgermeister", sagte Radiziwill, die im rot-grün-roten Senat Staatssekretärin für Mieterschutz war, am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur. "Das heißt, er muss sehr viel Vertrauen gewinnen. Er kann sich nicht ausruhen, und er muss in seinen eigenen Reihen noch eine Menge Frust bewältigen, und er muss nochmal in seine Partei hineinhorchen."