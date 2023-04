Durch die umfangreichen Straßenblockaden der Klimaschutz-Demonstranten in Berlin standen nach Angaben von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) 17 Rettungswagen im Stau. "Wie lange genau, das erfahre ich jetzt erst noch", sagte Spranger am Montagabend am Rande der Vorstellung der künftigen SPD-Senatoren.