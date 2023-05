Nach einem Angriff bei einem Grünen-Parteitag des Kreisverbandes Tempelhof-Schöneberg ermittelt der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz der Polizei. Ein 37-Jähriger werde der Sachbeschädigung, Körperverletzung und Beleidigung beschuldigt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der Mann soll am vergangenen Samstag in die Räume in Marienfelde eingedrungen sein und eine grüne Fahne zerbrochen haben. Als ihn ein Parteimitglied ansprach, soll er den 24-Jährigen beleidigt und ins Gesicht geschlagen haben. Die Hintergründe des Angriffs seien noch unbekannt, hieß es.