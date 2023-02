Nach der Empfehlung für Halle an der Saale als Sitz des neuen Zukunftszentrums für Deutsche Einheit fordert die FDP-Politikerin Linda Teuteberg nun genauere inhaltliche Eckpunkte. "Das Zukunftszentrum als gesamtdeutsches Anliegen bedarf einer gesamtdeutschen Debatte darüber, was es leisten kann und muss", sagte die frühere FDP-Generalsekretärin am Mittwoch in Berlin. Die neue Institution müsse sowohl die innere Einheit Deutschlands als auch die europäische Geschichte betrachten und die liberale Ordnung verteidigen.

Eine Auswahljury hatte Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt am Dienstag als Sitz des geplanten Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und Europäische Transformation ausgewählt. Beworben hatten sich auch Frankfurt (Oder), Eisenach, Jena sowie das Duo Leipzig und Plauen. Das Zukunftszentrum soll die Leistungen der deutschen Vereinigung würdigen und die Erfahrungen daraus für künftige Umbrüche und Krisen nutzbar machen.