Mehrere Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Lankwitz verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden vor allem Jugendliche am Freitagmorgen bei dem Unfall verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde dabei niemand lebensgefährlich verletzt. Laut der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) geschah der Unfall auf der Leonorenstraße zwischen Kaiser-Wilhelm-Straße und Saarburger Straße.