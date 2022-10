Ein Veranstaltungsraum der AfD in Berlin-Lichterfelde ist mit Parolen beschmiert worden. Die Täter sprühten in der Nacht zu Montag unter anderem "Antifa Area" und "FCK AFD" auf die Fensterläden, wie der ehemalige Abgeordnete Michael Wild der Deutschen Presse-Agentur sagte. Auch die Fassade des Raums am Jungfernstieg wurde demnach beschmiert.