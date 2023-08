Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Berlin-Kladow sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Das Feuer brach in der Nacht zum Montag aus zunächst unbekannter Ursache aus, wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte. Der Notruf sei gegen 3.00 Uhr eingegangen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte das Haus in voller Ausdehnung. Zwei Menschen kamen ins Krankenhaus, einer davon wurde mit Brandverletzungen per Hubschrauber in die Klinik gebracht.