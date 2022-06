Auto fährt in Menschengruppe - Lehrerin aus Hessen tot

Eine zehnte Klasse aus Hessen ist auf Klassenfahrt in Berlin, als ein Auto in die Gruppe fährt. Eine Lehrerin stirbt, mehrere Menschen werden schwer verletzt.

Die von einem Autofahrer in Berlin getötete Frau ist eine Lehrerin aus Nordhessen gewesen. Die Frau sei mit einer zehnten Klasse einer Schule aus Bad Arolsen im Kreis Waldeck-Frankenberg zu Besuch in der Hauptstadt gewesen, teilte die hessische Landesregierung am Mittwoch mit. Ein weiterer Lehrer, der mit der Gruppe unterwegs war, sei schwer verletzt worden. Auch Schülerinnen und Schüler seien unter den Verletzten.

Ein Autofahrer war am Mittwochvormittag nahe der Berliner Gedächtniskirche mit seinem Wagen in eine Menschenmenge gefahren, sein Motiv ist noch unklar. Nach Angaben der Feuerwehr wurden eine Frau getötet, sechs Menschen lebensgefährlich und drei Menschen schwer verletzt. Zudem gebe es mehrere Leichtverletzte. Der Fahrer - laut Polizei ein 29-jähriger Deutsch-Armenier - wurde festgenommen.

Die hessische Landesregierung zeigte sich tief bestürzt über den Vorfall. «Diese schockierende Nachricht aus Berlin macht mich fassungslos und tief betroffen. Meine Gedanken sind bei den Opfern, die voller Freude auf einer Klassenfahrt in der Hauptstadt waren», sagte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). Er hoffe, dass die Verletzten wieder vollständig gesund würden. Den Hinterbliebenen der Lehrerin sprach er sein tiefes Beileid aus.

Kultusminister Alexander Lorz (CDU) sagte, dass Notfallbetreuungsteams nach Bad Arolsen geschickt worden seien, um den Angehörigen, Mitschülern und Lehrkräften beizustehen. «Ein Team aus der Schule ist auf dem Weg nach Berlin, um den Jugendlichen vor Ort sowie ihren Eltern zur Seite zu stehen. Neben der Aufklärung dieses Vorfalls ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler über die traumatischen Erlebnisse sprechen können.»