Ein 35-jähriger Mann ist in Berlin-Charlottenburg vor seinem Wohnhaus mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Seine Freundin fand ihn in der Nacht auf Mittwoch mit lebensgefährlichen Verletzungen auf dem Gehweg vor seiner Haustür, wie die Polizei mitteilte. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 35-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort wurde er operiert und stationär aufgenommen. Den Angaben zufolge gilt der Zustand des Mannes derzeit als stabil. Am Oberkörper des 35-Jährigen wurde eine Stichverletzung festgestellt, durch die auch die Lunge verletzt wurde.