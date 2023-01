Ein 37-jähriger Mann hat von einem Balkon in Berlin-Friedrichshain mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen. Er wurde von einem Spezialeinsatzkommando festgenommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach beobachtete ein Passant am Freitagnachmittag den 37-Jährigen, wie er mehrere Schüsse abgab und Menschen auf der Straße anpöbelte. Daraufhin alarmierte der Passant die Polizei. Angehörige des Spezialeinsatzkommandos nahmen den Mann in seiner Wohnung vorläufig fest.