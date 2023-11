Die Feuerwehr hat sieben Menschen aus einem Hochhaus in Berlin-Friedrichshain retten müssen, weil es durch einen Brand zu einer starken Rauchentwicklung gekommen ist. Das teilte die Feuerwehr auf der Plattform X (früher Twitter) mit. Der Brand sei am Mittwoch im Keller des Gebäudes in der Langen Straße ausgebrochen, vermutlich im Bereich der Elektro-Verteilung.