Eine 24 Jahre alte Mutter soll in Berlin-Gesundbrunnen ihren zweijährigen Sohn getötet haben. Nach der Tat vom Montag erließ die Berliner Staatsanwaltschaft am Dienstag einen Haftbefehl wegen Mordes. Mordmerkmale seien Heimtücke und niedrige Beweggründe, hieß es bei der Staatsanwaltschaft. Der Haftbefehl sei in Vollzug gesetzt worden.