Ein Mann ist bei einem Streit in Berlin-Gesundbrunnen mit einer Axt auf seinen Kontrahenten losgegangen. Die beiden Männer beschimpften sich am Donnerstagabend lautstark in der Wollankstraße, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach stand einer der Männer, ein 37-Jähriger, vor dem Haus, der andere, ein 26-Jähriger, auf dem Balkon.