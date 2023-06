Mit einer Schusswaffe hat ein Unbekannter in Berlin-Hellersdorf zwei junge Männer bedroht und ihnen Geld und Mobiltelefon geraubt. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen soll auf einem Parkplatz an der Böhlener Straße am Donnerstagabend ein maskierter, schwarz gekleideter Mann mit Sonnenbrille auf die 19- und 20-Jährigen zugekommen sein und die Waffe durchgeladen haben.