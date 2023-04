Ein 85-Jähriger soll seinen Nachbarn in Berlin-Johannisthal mit einer Schusswaffe bedroht haben. Alarmierte Polizisten nahmen den 85-Jährigen am Donnerstagvormittag fest und beschlagnahmten eine Schreckschusswaffe sowie einen Waffenschein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach hatte es zwischen den Nachbarn schon zuvor Streit gegeben.

Am Abend traf der 85-Jährige erneut in der Springbornstraße auf seinen 37-jährigen Nachbarn und soll gedroht haben, den Mann mit einem Sturmgewehr zu erschießen. Die Polizei durchsuchte wenig später die Wohnung des Rentners und beschlagnahmte weitere Waffen und Munition. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

