Ein Mann ist in einem Park in Berlin-Köpenick erst bestohlen und später in einer Bank dazu gezwungen worden, die Geheimnummer seiner Geldkarte preiszugeben. Mehrere Männer sprachen den 25-Jährigen in der Nacht zu Montag auf dem Platz des 23. April an und fragten ihn, ob er Drogen kaufen wolle, wie die Polizei mitteilte. Anschließend bedrohten sie den Mann und durchsuchten seine Sachen. Unter Todesdrohungen musste der 25-Jährige mit den Tatverdächtigen in die Bankfiliale gehen, wo einer der Männer Geld in zunächst unbekannter Höhe von seinem Konto abhob.