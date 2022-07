Ein Mann ist an einem beschrankten Bahnübergang in Berlin-Köpenick von einer S-Bahn angefahren und schwer verletzt worden. Der 37-Jährige war zuvor am frühen Sonntagmorgen gegen 1.00 Uhr unter einer geschlossenen Schranke in der Oberspreestraße hindurch geklettert, wie die Bundespolizei mitteilte. Anschließend wurde er von dem herannahenden Zug der Linie S47 erfasst. Die "Berliner Zeitung" (online) berichtete zuerst.