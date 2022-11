Die Salvador-Allende-Brücke in Berlin-Köpenick ist am Montag wieder für den Verkehr freigegeben worden. Nach der Freigabe des westlichen Teils im November 2019 sei nun auch der östliche Teil der Brücke wieder befahrbar, teilte die Senatsverwaltung am Montag mit. Im Laufe des Tages soll noch die Verkehrsführung umgestellt werden. Fußgänger und Radfahrer werden laut Senatsverwaltung jedoch noch bis Anfang Dezember über den westlichen Brückenteil umgeleitet.